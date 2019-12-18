Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde özel halk otobüsü Muharrem Ateş (62) aracında sinir krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Aralık günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ata Mahallesi-Adnan Menderes Bulvarı seferini yapan Muharrem Ateş yönetimindeki özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, sinir krizi geçirip, fenalaştı. Kadına ilk müdahaleyi diğer yolcular yaparken, şoför Muharrem Ateş, güzergahını değiştirip, yolcusunu Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten özel halk otobüsü şoförü Muharrem Ateş, "Hiç aralıksız 30 yıldan beri şoförlük yapıyorum. İşimi seviyorum. Kooperatif başkanımız ve yönetiminin bizlere verdiği direktiflere nedeniyle, yolcularımızı her zaman ailemizden biri olarak görüyoruz, yardımcı oluyoruz. Olay günü de Adnan Menderes Bulvarı'na geldiğimde bir kadın yolcum sinir krizi geçirip, fenalaştı. O sırada midibüste toplam 8 yolcu vardı. Yolculardan da yardım istedim, sinir krizi geçiren kadının ellerini ovup, sıktığı çenesini açmaya çalıştılar. Önce ambulans çağırmayı düşündük, ama zamanında gelmeyeceğini düşünüp, normal güzergahımı değiştirip, rahatsızlanan yolcuyu Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Burada gerekli müdahalesi yapılmış. Sonradan durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok sevindim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Daha önce de bu tür vakalarla karşılaştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yine olsa, yine yaparım" dedi.