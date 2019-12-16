Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı

Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan 1999/4 Tertip Piyade Er Mustafa Geçgel (25) geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Geçgel, hastane morgu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Geçgel'in ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA