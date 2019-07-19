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Rahatsızlanınca 112'yi aradı, gelen ekip ölü buldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta gece bekçiliği yapan Mustafa Dilemen (57), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

19.07.2019 16:29 Rahatsızlanınca 112
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta gece bekçiliği yapan Mustafa Dilemen (57), rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekibi, inşaata geldiğinde Mustafa Dilemen'in kalp krizi geçirip, hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, saat 06.00 sıralarında, Yeniyalı Mahallesi Zem Zem Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduktan sonra inşaatta gece bekçiliği yapan Mustafa Dilemen rahatsızlanınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, inşaat çevresinde yaptığı aramada Mustafa Dilemen'i prefabrik binanın yanında yerde buldu. Yapılan kontrolde Mustafa Dilemen'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle hayata döndürülmeye çalışılan Dilemen, kurtarılamadı. Mustafa Dilemen'in cansız bedeni morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Güncel

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