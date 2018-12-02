Rahatsızlaşan Endonezyalı Diplomat Yaşamını Yitirdi

Endonezya'nın Ankara
Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarisman, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göne, İstanbul
'dan Ankara Esenboğa Havalimanına geldiği sırada rahatsızlanan Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarisman'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumu ağırlaşan Kadarisman, ambulansla Keçiören
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadarisman hayatını kaybetti. (ME-DK-Y) - ANKARA
İstanbul,Ankara
02 Aralık 2018 Pazar 23:58