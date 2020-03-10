Rahatsızlık verecek şekilde broşür dağıtan 2 iş yeri kapatıldı
Mevzuata aykırı broşür dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden 2 iş yerine İzmit Belediyesi Encümeni kararı gereğince 7'şer günlük kapama cezası verildi.
10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
Mevzuata aykırı broşür dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden 2 iş yerine İzmit Belediyesi Encümeni kararı gereğince 7'şer günlük kapama cezası verildi.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın rahatı ve huzuru için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle şehir merkezinde güzellik merkezleri ile ilgili broşürleri ısrarcı bir şekilde dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslarla ilgili denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda daha önce belediye kuralları uygulama yönetmeliğine istinaden idari yaptırım cezası uygulanmasına rağmen uyarıları dikkate almayıp, vatandaşı rahatsız etmek suretiyle mevzuata aykırı bir şekilde broşür dağıtmaya devam ettiği tespit edilen 2 güzellik merkezine İzmit Belediyesi Encümeni kararı gereğince 7'şer günlük kapama cezası verdi.
Kapama cezası verilen iş yerlerinin kapılarına kapama gerekçeleri de zabıta ekipleri tarafından asıldı. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın rahatı ve huzuru için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle şehir merkezinde güzellik merkezleri ile ilgili broşürleri ısrarcı bir şekilde dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslarla ilgili denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda daha önce belediye kuralları uygulama yönetmeliğine istinaden idari yaptırım cezası uygulanmasına rağmen uyarıları dikkate almayıp, vatandaşı rahatsız etmek suretiyle mevzuata aykırı bir şekilde broşür dağıtmaya devam ettiği tespit edilen 2 güzellik merkezine İzmit Belediyesi Encümeni kararı gereğince 7'şer günlük kapama cezası verdi.
Kapama cezası verilen iş yerlerinin kapılarına kapama gerekçeleri de zabıta ekipleri tarafından asıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Rahatsızlık verecek şekilde broşür dağıtan 2 iş yeri kapatıldı
Etiketler : İzmit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel
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