"Rahim Ağzı Kanserine Karşı Geliştirilen Aşı Kanser İçin Umut Işığı."

Araştırmalara göre, dünyadaki her altı ölümden biri kanser yüzünden olmakta ve artış hızı aynı şekilde devam ederse 2030 yılında 22 milyon kadar yeni kanser hastası ortaya çıkması bekleniyor.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Mustafa Tözün ile Araş. Gör. Dr. Özlem Karagöz, kanserden ölümlerin ise 3'te 1'inin sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve kötü beslenmeye bağlı olduğuna dikkat çekti.

"Akciğer ve kadın meme kanserinin görülme sıklığı artıyor."

En sık görülen kanser türlerinin sırasıyla; akciğer, meme, kalın barsak, prostat, cilt ve mide kanserleri olduğunu kaydeden Doç.Dr. Mustafa Tözün, akciğer ve kadın meme kanserinin bir yılda yeni ortaya çıkan hasta sayısı ile dünya genelinde en sık görülen kanser türleri olduğuna dikkat çekti.

"Tütün kullanımı kanser ediyor."

Doç.Dr. Mustafa Tözün, çocukluk çağı kanserlerinde ise löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu kaydetti. Kötü alışkanlıkların kanserlerdeki etkisine vurgu yapan Doç.Dr. Tözün, "Kanserden sorumlu nedenler içerisinde tütün kullanımı en önemli önlenebilir risk faktörüdür. Tütün, tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'sinden sorumludur. Akciğer, ağız kanserleri, karaciğer, mide, barsak ve yumurtalık kanseri gibi 15 farklı türdeki kansere ve bazı lösemi türlerine neden olduğu bulunmuştur. Alkol ve tütün mamulleri kullanımından kaçınmamak, yeterli miktarda taze sebze ve meyve tüketmemek, yeterli fiziksel aktivite yapmamak, ideal vücut ağırlığında olmamak kansere davetiye çıkartmaktadır." dedi.

"Kronik enfeksiyonlar da kanser nedeni."

Düşük gelirli ülkelerde, kronik enfeksiyonların kanser vakalarının yüzde 25'ine neden olduğunu belirten Araş. Gör. Dr. Özlem Karagöz de Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsünün karaciğer ve rahim ağzı kanseri ile ilişkili olduğunu söyledi. Kanser taramalarının erken tanıdaki önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Asya Banu Babaoğlu, "Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca önerilen her üç kanser için yani meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülmektedir. Bu nedenle ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuştur. Meme kanseri taramaları, 40 yaşından itibaren kadın nüfusa; 2 yılda bir mamografi cihazları ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taramaları, Rahim ağzı kanserleri taramaları KETEM'lerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz yapılmaktadır.

Araş. Gör. Dr. Özlem Karagöz, rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen aşının kanser gelişimini önleme konusunda önemli bir umut ışığı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler