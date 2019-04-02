Rahime Sakınmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BALÇOVA belediye başkan adayı olan Rahime Sakınmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BALÇOVA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Rahime Sakınmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BALÇOVA adayı Rahime Sakınmaz kimdir? BTP İZMİR BALÇOVA adayı Rahime Sakınmaz yüzde kaç oy aldı?

Rahime Sakınmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BALÇOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahime Sakınmaz BALÇOVA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. BALÇOVA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Rahime Sakınmaz adlı BTP adayı toplamda 69 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BALÇOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.