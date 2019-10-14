Haberler » Dünya » Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'un dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.

14.10.2019 02:17Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'ın dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi. Toplantıya Türkiye'de 2 yıl boyunca hapiste kalan Rahip Andrew Brunson da katıldı. ABD'lilere seslenen Trump, askerleri eve getirme kararını anlatırken 'yalnız' kaldığını belirtti ve 'Washington generallerini' eleştirdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
02:17 Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
02:17 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama
02:17 Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde
02:17 'Asker selamlı gol sevincine UEFA'dan inceleme' iddiasına yalanlama
02:17 Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü
02:17 Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi
02:17 Yerlilerle hükümetin karşı karşıya geldiği Ekvador'da sular duruluyor
14.10.2019 02:57:24