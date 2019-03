Rahman Altın, Yeni Albümüyle 62. Grammy Ödülleri'ni Hedefliyor

"Cenneti Beklerken" ve "Kelebeğin Rüyası" filmlerinin müzikleriyle uluslararası alanda ödüller kazanan Türk sanatçı Rahman Altın, doğu ve batı kültürünün müzikal sentezi olarak tanımladığı 3 bölümden oluşacak dev eserinin kayıt süreci için stüdyoya girdi. Rahman Altın, çıkaracağı albümüyle 62. Grammy Ödülleri'nde yeni bir uluslararası başarı hedefliyor.

HEDEF 62. GRAMMY ÖDÜLLERİ

Albüm kapsamında dünyanın sayılı müzik stüdyolarından biri olan İstanbul'daki Babajim Stüdyoları'nda 6 gün boyunca, 22 müzisyenle 25 eserin Türk müziği bölümleri kaydedilecek. Türk enstrümanların kaydının tamamlanmasıyla birlikte albümde ikinci safhaya geçilecek. Ardından uluslararası kabul görmüş isimlerin ve senfoni orkestrasının kayıtları için yurtdışında çalışmalar gerçekleştirilecek.

Rahman Altın, yeni albümünü "doğu ve batı kültürünün müzikal sentezi" olarak tanımlıyor. Altın, Haziran ayında yayınlayacağı albümüyle 2020 yılı Ocak ayında açıklanacak 62. Grammy Ödülleri'nde uluslararası başarı hedefliyor.

ALBÜMDE ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALACAK

Albümün hazırlanış sürecinde dünyaca ünlü isimler enstrümanları ya da vokalleri ile albümde yer alacak. Uzun süredir devam eden hazırlık çalışmalarında, proje konseri ve müzik albümü aynı anda sunulmak üzere son aşamaya gelindi.

GRAMMY ÖDÜLLERİ'NDE OY VERME HAKKINA SAHİP

Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Klasik Müziği Korosu Kurucusu ve Şefi, keman virtüözü ve Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Seçil Heper, Emel Sayın gibi Türkiye'nin en önemli Türk Sanat Müziği ses sanatçılarının hocası olarak 50 yıllık sanat geçmişine sahip nadir sanatçılardan merhum Özer Altın'ın film müziği yapımcısı, besteci ve opera sanatçısı oğlu Rahman Altın, uluslararası Grammy Ödülleri'nde oy verme hakkına sahip birkaç Türk sanatçıdan biri olarak tanınıyor. Rahman Altın, bugüne kadar bestelediği 2000'den fazla reklam müziğinin yanı sıra "Cenneti Beklerken" ve "Kelebeğin Rüyası" adlı eserleriyle ödüller kazandı.

Rahman Altın, kariyeri boyunca uluslararası alanda NBC/ Universal, Universal Animation, Warner Brothers, Lucas Film Ltd., DreamWorks, Sony Pictures, Acti-Vision, Section 9 Entertainment, Remote Control, Ignition LA and Static Music ve HBO'nun The Pacific, Special Relationship için yaptığı çalışmaların yanı sıra aralarında Zafari, Iron Man 3, Man of Steel, The Amazing Spiderman, Dark Knight Rises, Mission Impossible 4, Man in Black 3 ve bunun gibi yapıtlarının film müzikleri çalışmalarında yer aldı.

Kaynak: Bültenler