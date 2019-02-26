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Mescid-i Aksa
'daki Rahmet KapısıNamaz kılan, Kuran
okuyan ve dua eden Filistinliler Kudüs
Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri ile röportajMescid-i Aksa'yla ilgili davalarla ilgilenen avukat Halid Zebarika ile röportaj Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın Müslümanlara ait olduğunu söyledi.
AA muhabirine konuşan Sabri, Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili İsrail
Mahkemesi'nin 2003'te vermiş olduğu kararın hükümsüz olduğunu, çünkü kentteki kutsal mekanların Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisi altında olduğunu söyledi.
Sabri, "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır. Yahudilerin bu kapıyla hiç bir alakaları yoktur." dedi.
Mescid-i Aksa'yla ilgili davalarla ilgilenen avukat Halid Zebarika ise Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili kararın hukuk dışı olduğunun İsrail yargısınca kanıtlanmış olduğunu kaydetti.
İsrail Mahkemesi'nin, polisinin ya da istihbaratının Rahmet Kapısı'nı ya da Mescid-i Aksa'nın herhangi bir bölümünü kapatma yetkisi olmadığına işaret eden Zebarika, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in gözaltına alınmasının da keyfi ve hukuk dışı olduğunu dile getirdi.
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Kaynak: AA