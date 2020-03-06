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Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, akciğerlerdeki ağırlaşmış zatürreden dolayı yoğun bakım ünitesine alındı.

06.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:20

4 Temmuz 2007 yılında 'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam apar topar hastaneye kaldırıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ZATÜRRE GEÇİRİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan ve 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman merhum Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam saatlerinde akciğerlerinde ağırlaşmış zatürre nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'de yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Aksu, yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacak.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Barış Akarsu 28. doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Bodrum'a 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Barış Akarsu 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı

Barış Akarsu, Bodrum, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
HİİİİİİİİİÇ ŞAŞIRMADIM:Fazla abartmayın bence
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EMEKL:bunun coronavirüs olmadığı açıklansın coronavirüs ağır zatürüeyle sonuçlanmakta yaşı genç her yerde var bizde yok çok garibime gitmekte
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TOYOTACORONA2020:Soylenenler sence dogru mu?
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BAMSI:Bu kadar gereksiz yorum yapmak zorunda kalmak ta zor olsa gerek
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HİİİİİİİİİÇ ŞAŞIRMADIM:Umreye giderken kaza yaptı .. aracın içi bira şişeleri doluydu
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;;;))))))))))):yavaş la yavaş kendine gel, , , nerden biliyorsun mal;;;))
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COSMOS:ünlü olup para lı oldum deyip kabarmayacan nefsin azmayacak bunların olabileceğini öngörmeniz gerekirdi bu herkes için geçerli şimdi de ünlüler var sorsan yok ya derler ama yarın hepsi gidecek önemli olan bu dünyada düzgün yaşamak öldüğün zaman adam desinler Hz. Alinin ismi asırlardır unutulmuyor Hz. Ayşenin bunların ismi haberde olmasa kimse 10 yıl sonra hatırlamayacak bile . . . . . !!!!
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2 10
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VATANDAŞ:Bu nasıl bir benzetme kimlerle kıyaslıyorsun. . . . . Kesinlikle Provakatörsün !!!!!
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BELA:ne yapalım, , , , bizden bilmem kaç kişi mezarda,
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6.03.2020 19:20:21