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Rahmetli eşi İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını duyan Filiz Erkal, gözyaşlarına boğuldu

Kız arkadaşlarıyla şarkıcı Sibel Yıldırım'ı dinlemeye giden rahmetli İbrahim Erkal'ın karısı Filiz Erkal, eşinin şarkısını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkısını yarıda kesen Yıldırım, Erkal'ın eşini sakinleştirmeye çalıştı.

23.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:56

Usta sanatçı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkal'ın eşi Filiz Erkal ise gittiği mekanda kendisine yazılan 'Ömrüm' şarkısını duyunca gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKIYI YARIDA KESEREK TESELLİ ETTİ

'da yer alan habere göre: Filiz Erkal, yakın dostlarının ısrarıyla Etiler'deki bir mekana gitti. Kulüpte sahneye çıkan Sibel Yıldırım, merhum eşinin kendisi için yazdığı 'Ömrüm' şarkısını söyleyince ağlamaya başladı. Sibel Yıldırım şarkıyı keserek Filiz Erkal'ı teselli etmeye çalıştı.

BABASININ ANNESİNE YAZDIĞI ŞARKIYI OKUMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Filiz Erkal, 12 günlükken babası hayatını kaybeden küçük kızı Elif Su'nun Ömrüm şarkısını ezbere bildiğini söylemişti. Canlı yayında babasının annesine yazdığı Ömrüm şarkısını okuyan Elif Su, herkese duygusal anlar yaşatmıştı.

Filiz Erkal ve çocukları
Rahmetli eşi İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını duyan Filiz Erkal, gözyaşlarına boğuldu

Sibel Yıldırım, İbrahim Erkal, Posta, Magazin


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