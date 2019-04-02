Rahmi Adak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BEYAĞAÇ belediye başkan adayı olan Rahmi Adak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BEYAĞAÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Rahmi Adak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BEYAĞAÇ adayı Rahmi Adak kimdir? BTP DENİZLİ BEYAĞAÇ adayı Rahmi Adak yüzde kaç oy aldı?

Rahmi Adak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BEYAĞAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Adak BEYAĞAÇ ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. BEYAĞAÇ ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Rahmi Adak adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BEYAĞAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.