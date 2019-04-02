Rahmi Çiftçi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi HAKKARİ belediye başkan adayı Rahmi Çiftçi oldu. Saadet Partisi adayı Rahmi Çiftçi, HAKKARİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? HAKKARİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi HAKKARİ belediye başkan adayı Rahmi Çiftçi ile ilgili seçim sonuçları ve HAKKARİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi HAKKARİ belediye başkan adayı Rahmi Çiftçi oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte HAKKARİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. HAKKARİ aday yarışı ve HAKKARİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

HAKKARİ Seçim Bilgileri

HAKKARİ belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

HAKKARİ belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

HAKKARİ toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi HAKKARİ Belediye Başkan Adayı Rahmi Çiftçi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi HAKKARİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Çiftçi, HAKKARİ yarışında % 0,45 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Rahmi Çiftçi toplamda 143 adet oy sayısına ulaştı.

Rahmi Çiftçi Kimdir?

Rahmi Çiftçi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi HAKKARİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.