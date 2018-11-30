Rahmi Er, Ruandalı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

30 Kasım 2018 Cuma 10:09



30 Kasım 2018 Cuma 10:09

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.İlk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Yönetimini ziyaret eden Prof. Dr. Rahmi Er, yabancı uyruklu öğrenciler başta olmak üzere, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırma projeleri gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK'ün destekleri ve Ruanda'yla imzalanan protokol gereğince Düzce Üniversitesi'nde geçen yıl eğitim görmeye başlayan ve bu yıl yeni kayıt yaptıran Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi. Programa; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er; geçen yıl Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmeye başlayan Ruandalı öğrencilerle bir araya geldiğini ifade ederek bu yıl da 9 yeni Ruandalı öğrenciyle tanışmak ve geçen yılki öğrencilerin hayat ve eğitim koşullarını yerinde öğrenmek amacıyla Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.Ruandalı öğrencilerle ilgili en büyük temennilerini, iyi bir eğitim almaları ve mezun olduktan sonra ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamaları şeklinde açıklayan Prof. Dr. Rahmi Er, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ruandalı öğrencilerin Düzce Üniversitesi'nden ve Düzce'den memnun olduklarını dile getiren Prof. Dr. Er YÖK adına, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Yönetiminin öğrencilerle yakın iletişim içinde olmasından ve onların her ihtiyacını gidermeye çalışmasından dolayı da teşekkürlerini iletti.Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmada, Düzce Üniversitesi'ne farklı bir çeşitlilik ve renk katan Ruandalı öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerden tarih ve kültür gibi çok çeşitli bilgiler edindiklerini söyleyen Rektör Çakar, öğrendikleri Temizlik Günü etkinliğini de gerçekleştirmeye devam ettiklerini dillendirerek etkinliğin tüm birimlere yayıldığını sözlerine ekledi. Ruanda'nın temiz, yeşil ve doğaya saygılı bir ülke olduğunu her fırsatta vurguladıklarına işaret eden Çakar, kendilerine güvendikleri için öğrencilere ayrıca teşekkür etti.Ruandalı öğrenciler de kendilerini ziyaret ettiği ve önemsediği için YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e teşekkür dileklerini ifade etti.Ruandalı öğrencilerin Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) düzenlediği etkinliklerdeki görüntülerinin yer aldığı video gösterimiyle devam eden program, verilen akşam yemeğinin ardından sona erdi. - DÜZCE