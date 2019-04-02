Rahmi Galip Vidinlioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kastamonu belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oldu. MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kastamonu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kastamonu belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kastamonu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kastamonu belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kastamonu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kastamonu aday yarışı ve Kastamonu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kastamonu Seçim Bilgileri

Kastamonu belediyesi için toplam sandık sayısının 240 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 239 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kastamonu belediyesi için katılım oranının ise % 82,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kastamonu toplam seçmen sayısının ise 77.518 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kastamonu belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu yarışında % 49,28 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu toplamda 30.422 adet oy sayısına ulaştı.

Rahmi Galip Vidinlioğlu Kimdir?

Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu. 9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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