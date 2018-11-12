Rahmi M. Koç Müzesi'nde 2 Yıl Daha 'Ankara Manzarası'

Koç Üniversitesi VEKAM ve Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliği ile düzenlenen 'Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof' sergisi kapsamında Hollanda Rijksmuseum'dan ödünç alınan 18'inci yüzyıla ait 'Ankara Manzarası' tablosu 2 yıl daha Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

Sergi kapsamında sergilenen, Ankara'nın 18'inci yüzyıla tarihlenen, en önemli temsillerinden biri olan Hollanda Rijksmuseum'daki "Ankara Manzarası" adlı tablonun orijinali ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle bir araya gelmişti.

18 Ekim 2018 tarihinde 'Ankara Manzarası' ile ilgili gerçekleştirilen konferansta açıklamada bulunan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, tablonun Rijksmuseum'un onayı ve destekleri ile 2 yıl daha Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğinin müjdesini verdi.