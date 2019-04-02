Rahmi Metin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu. AK Parti adayı Rahmi Metin, Rize belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Rize belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin ile ilgili seçim sonuçları ve Rize belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Rize belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Rize aday yarışı ve Rize seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Rize Seçim Bilgileri

Rize belediyesi için toplam sandık sayısının 216 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi için açılan sandık sayısının ise 216 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Rize belediyesi için katılım oranının ise % 76,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Rize toplam seçmen sayısının ise 67.952 olduğu belirlendi.

Rize belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Rize belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Metin, Rize yarışında % 72,71 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Rahmi Metin toplamda 35.626 adet oy sayısına ulaştı.

Rahmi Metin Kimdir?

26 Kasım 1969 tarihinde Rize Merkez İlçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Universitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 - 2014 yılları arasında Erciyes Universitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Uyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Uyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Universitesi Geliştirme Derneği kurucu başkanlığını yürüten Metin, Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Rize belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.