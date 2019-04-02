Rahmi Saka Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU DEVREKANİ belediye başkan adayı olan Rahmi Saka isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU DEVREKANİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Rahmi Saka isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU DEVREKANİ adayı Rahmi Saka kimdir? BTP KASTAMONU DEVREKANİ adayı Rahmi Saka yüzde kaç oy aldı?

Rahmi Saka Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU DEVREKANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Saka DEVREKANİ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. DEVREKANİ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Rahmi Saka adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU DEVREKANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.