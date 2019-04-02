Rahmi Şen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olan Rahmi Şen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Rahmi Şen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Rahmi Şen kimdir? BTP İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Rahmi Şen yüzde kaç oy aldı?

Rahmi Şen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Rahmi Şen ATAŞEHİR ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. ATAŞEHİR ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Rahmi Şen adlı BTP adayı toplamda 426 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.