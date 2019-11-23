Haberler » Güncel » Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım - Haber

Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

Son dakika: Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan'ın açıklamasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

23.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:50

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı ve 3 gündür Türkiye gündeminde yer alan "Beştepe'yi ziyaret eden CHP'li isim" tartışmaları ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Rahmi Turan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtti.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN CHP'Lİ İSİM MUHARREM İNCE"

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan iddiasıyla ilgili, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu." ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi 'de kendimi yakarım" dedi.

"BU GAZETECİ VE CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR"

Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran yazısı hakkında Bizim TV'ye açıklamalarda bulunan İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi açıklamalıdır. Saray 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir. Erdoğan CHP'nin içini karıştırmak istiyor ama ismi açıklamam" diyeceksiniz. Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, BeştepeSözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı

Muharrem İnceMuharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

Muharrem İnce, Rahmi Turan, Taksim, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
02:42 DHA YURT BÜLTENİ-25
02:34 BM, Suriye anayasa komitesinden "ileriye dönük" planlarını sunmasını istedi
02:30 Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu
02:16 Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu
02:02 Kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı
01:16 Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız
00:55 Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı
00:39 Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım
00:29 Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı
00:01 DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
22:50 Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
17:20 Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz
12:14 İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
23.11.2019 02:47:21