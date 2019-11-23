Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı

Türkiye'nin gündemine günlerdir damga vuran " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim kim?" sorusunun cevabı belli oldu. İddianın sahibi Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini de söyledi" dedi.

MUHARREM İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rahmi Turan'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada #MuharremİnceSeniSeviyoruz tagi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

İşte o tweetlerden bazıları: