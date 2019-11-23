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Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada binlerce kullanıcı #MuharremİnceSeniSeviyoruz tagi ile CHP'li isme destek oldu. Söz konusu etiket kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

23.11.2019 00:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:04

Türkiye'nin gündemine günlerdir damga vuran " 'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim kim?" sorusunun cevabı belli oldu. İddianın sahibi Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini de söyledi" dedi.

MUHARREM İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rahmi Turan'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından, sosyal medyada #MuharremİnceSeniSeviyoruz tagi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

İşte o tweetlerden bazıları:

Sözcü yazarı Rahmi Turan, BeştepeSözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı

Muharrem İnceMuharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı

Muharrem İnce, Rahmi Turan, Beştepe, Politika, Güncel


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