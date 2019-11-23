Rahmi Turan'ın haber kaynağı olduğu söylenen Talat Atilla kimdir?

Talat Atilla nereli, kaç yaşında? Rahmi Turan, kaleme aldığı ve gündemi sarsan yazısının kaynağını açıkladı. Köşe yazısına kaynaklık eden kişinin Talat Atilla olduğunu iddia etti. Talat Atilla nerede yazıyor? Gazeteci Talat Atilla kimdir, nereli? Detayları sizler için derledik…

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Gazeteci, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı ve Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Aynı dönemlerde İlk Haber Gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. Ardından Ulus Gazetesinde istihbarat şefliği görevinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazeteler arasında yer alıyor.

YILIN GAZETECİSİ SEÇİLDİ

Talat Atilla, 28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde "Yılın Siyaset Yazarı" ödülünün sahibi oldu. RADEV tarafından ''Yılın Gazetecisi'' ödülüne layık görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı bir haber nedeniyle 2018 Aralık ayında "Özel Haber" ödülünü aldı.

MİLLİYET GAZETESİ'NDE YAZDI

Başarılı gazeteci Atilla, 2002 yılında ''tuktime.com'' adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra ''internetoku.com'' adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir. Bir dönem Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Talat Atilla, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu genel başkanı ve Türktime yönetim kurulu başkanıdır.