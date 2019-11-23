Rahmi Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Rahmi Turan yazıları

Rahmi Turan yazısı ile gündem oldu. Gelişmeler üzerine Rahmi Turan ne dedi, son köşe yazısı araştırılıyor. Rahmi Turan nereli? Rahmi turan biyografisi, eserleri, yazıları haberimizde…

RAHMİ TURAN KİMDİR?

Usta gazeteci Turan, 1939 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfusta ise Bilecik olarak kaydedildi. Öğrencilik yıllarında spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü tamamladı. 1960-61 yıllarında yedek subay olarak vatani görevini yaptıktan sonra önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi'nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-67 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu.

1967 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçen Rahmi Turan, aynı yılın sonunda Son Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. 1968 Kasım ayında, Haldun Simavi, yeni çıkacak gazetenin sorumluluğunu Rahmi Turan'a verdi. 26 Kasım 1968'de, ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden Günaydın Gazetesi'ni kurup yayına başladı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye'nin en çok satan gazetesi olmayı başardı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi'ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mizanpaj başarı ödünü almaya hak kazandı. Rahmi Turan 1983 yılında, Günaydın'ın yan yayını olan Tan Gazetesi'ni çıkardı. Mizah ve espri yönü ağır olan Tan bir buçuk milyon tiraj ile rekor kırdı. 1985 yılında Dinç Bilgin'le anlaşarak Sabah Gazetesi'ni hazırlayıp yayın hayatına başladı.

YÜKSEK TİRAJLI GAZETELERİ HAZIRLAYIP YAYINLAMA REKORTMENİ

Turan, 1989-90 yıllarında bir süre Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. 1989 yılında Bugün Gazetesi'ni, Asabi Gazetesi'ni Dinç Bilgin tarafından, 1990 yılında Meydan Gazetesi'ni, 1996 yılında Gözcü Gazetesi'ni Aydın Doğan tarafından kurdu ve yönetti. Daha sonra yayın hayatına geçen Sözcü Gazetesinin kurulmasında katkıda bulundu. Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 3 yıl köşe yazarı olarak çalıştı. 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren haftada 4 gün Sözcü Gazetesinde "baş yazar" olarak yazı yazıyor. Türkiye'de yüksek tirajlı gazete çıkartma rekortmeni olan Turan, 7 gazeteyi hazırlayıp yayın hayatına soktu.

Rahmi Turan, Emel Turan ile evli ve Murat ve Pınar adında iki çocuk babasıdır.

RAHMİ TURAN ESERLERİ

Başarılı gazetecinin birçok da kitabı bulunuyor. Bunların en ünlüleri Dağların Sesi romanı ile Kara Murat dizisidir. 18 ciltten oluşan Kara Murat dizisinin 9'u Erler Film tarafından sinemaya aktarıldı.