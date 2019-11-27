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Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi

Son dakika: "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan Muharrem İnce'yi aradı. Talat Atilla'nın kendisini "Bu haber yüzde 100 doğru" diyerek oyuna getirdiğini söyleyen Turan, "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dedi.

27.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:44

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemini sarsmıştı. Daha sonra Rahmi Turan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasındaki kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Talat Atilla ise "Bu haberi bana getiren aktif CHP' milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na 'yüzde 100' diye onaylatmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

RAHMİ TURAN MUHARREM İNCE'Yİ ARADI

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan Muharrem İnce'yi aradı. Talat Atilla'nın kendisini "Bu haber yüzde 100 doğru" diyerek oyuna getirdiğini söyleyen Turan, "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dedi.

Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce Rahmi Turan aradı. 'Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla'nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini' söyledi. 'Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısının ardından bahsi geçen yazıdaki CHP'li olduğu öne sürülen Muharrem İnce, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kanıtlarsanız, Taksim'de kendimi yakarım" demişti. İnce ayrıca CHP içinde bir çete olduğunu ve kendisine bu çete tarafından bir kumpas kurulduğunu dile getirmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Talat Atilla, Rahmi Turan, Politika, Güncel


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