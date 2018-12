Rahmi Ustaya El Becerisi "Terapi" Oldu

16 Aralık 2018 Pazar 11:02



KAĞAN BURAK ÖZKAYA - Antalya 'da ahşap ustası Rahmi Kağan Can, stressiz bir hayat sürmek için atölyeye çevirdiği evinin bir odasında işlediği çanta, cüzdan ve hediyelik eşyalarla deriyi sanata dönüştürüyor.Ahşap ustası 47 yaşındaki Rahmi Kağan Can'ın, 2011'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatı tamamen değişti. Yoğun bakım ünitesindeki bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilen Can, doktorunun "Stressiz bir hayat sürmen gerekiyor." tavsiyesi üzerine ahşap ustalığını bıraktı.Dedesinden öğrendiği deri sanatına yönelen Can, üç yıl önce evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Hünerlerini işlediği çanta, cüzdan ve hediyelik eşyalarla sanata dönüştüren Rahmi usta, el emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.Rahmi Kağan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlanmasıyla birlikte babasından öğrendiği tozlu ve gürültülü bir ortamda icra ettiği ahşap ustalığından uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi.Dedesinden öğrendiği deri işleme ustalığını hep sevdiğini ama şartların kendisini ahşap ustalığına yönlendirdiğini aktaran Can, rahatsızlığını fırsata dönüştürerek deri sanatına ağırlık verdiğini dile getirdi."Huzurlu bir yaşamım oldu"Hiçbir makine kullanmadan elleriyle deri dövme tekniğini uyguladığını vurgulayan Can, şöyle devam etti:"Ortaya çıkardığım ürünlerin hepsi el emeği, göz nuru. Zorlu bir sürecin ardından hediyelik eşyalar ortaya çıkıyor. Bazen bir çantanın yapımı günler sürüyor. Tamamen modeliyle ve işçiliğiyle alakalı bir konu. İşçilik yükseldikçe fiyat da yükseliyor. Bu bir ressamın tablo yapması gibi bir şey. Derinin üzerine resim yapıyoruz. Bazen deri aletleriyle döverek resmediyoruz. Bunlar tabii biraz zaman alıyor. Hiçbir şekilde bir makine kullanılmıyor. Deri işleme sanatı benim için bir terapi oldu. Huzurlu bir yaşamım var. Sevdiğim iş aynı zamanda geçim kaynağım oldu."Devletin açtığı kurslarla halkı bazı mesleklere teşvik ettiğini ifade eden Can, stressiz bir yaşam için kişilerin kursları el yatkınlığına göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Bazı mesleklerin zamanla önemini kaybetmeye başladığını anlatan Can, herkesin rahat iş bulma hevesiyle değil, sevdiği işi yapma çabasıyla hareket etmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.Can'ın eşi Songül Alkan Can ise eşinin rahatsızlığından sonra bir boşluğa düştüğünü, deri işleme sanatıyla üretmenin keyfini yeniden yaşadığını söyledi.