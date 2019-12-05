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Rahminden 12 santimlik miyom çıktı

ANKARA'da aşırı kanama ve ağrı şikayetiyle özel kliniğe başvuran Nevra Akıncılar'ın (41) rahminden 12 santimlik miyom çıktı.

05.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43Rahminden 12 santimlik miyom çıktı

ANKARA'da aşırı kanama ve ağrı şikayetiyle özel kliniğe başvuran Nevra 'ın (41) rahminden 12 santimlik miyom çıktı. Akıncılar, "Gebelik kalamama riskimin ortadan kalkması beni tekrardan hayata bağladı" dedi.

Özel bir şirkette çalışan Nevra Akıncılar, geçen yıl rahmindeki aşırı kanama ve ağrı nedeniyle, özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Akıncılar'a, hastalığının ilerlediği, ameliyat olması durumunda çocuk sahibi olamayabileceği bildirildi. Akıncılar, bunun üzerine araştırma yaparak özel kliniğe başvurdu. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert'in gerçekleştirdiği operasyon ile Akıncılar'ın rahmindeki 12 santimlik miyom çıkarıldı.

Akıncılar, "Geçen yıl Eylül ayında ameliyat oldum. Şu anda çok mutlu ve rahatım. Kanamalarım kesildi. Sağlığımla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorum. Gebe kalamama riskimin ortadan kalkması beni tekrardan hayata bağladı" dedi.

'HASTAMIZIN RAHMİNİ KORUDUK'

Doktor Cömert ise hastanın yoğun kanama şikayetiyle geldiğini belirterek, "Kendisini tedaviye aldığımızda miyomunun 10 santime kadar büyük bir yer kapladığını gördük. Ardından 2 santim büyüyüp, 12 santim oldu. Bir de kendisi birçok doktora gitmiş ve ona 'rahim ameliyatı olacaksın' dedikleri içinde morali çok bozuktu. İlk olarak 3 ay ilaç verdik; ancak kanamalar kesilmeyince mecburen miyomu alma şıkkına gittik. Biz de kapalı miyom ameliyatıyla hastamızın rahimini koruyarak cerrahi işlem gerçekleştirdik. Özellikle çocuk sahibi olmasını koruyarak, miyomu dikkatli bir şekilde almaya çalıştık. Parça alınmasaydı hasta için ileride büyük bir sorun teşkil edecekti. Ağrıları çok sıklaşacak ve durulmaz bir hale gelecekti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tedavi sürecinden detaylar

-Doktor ve hastadan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Akıncılar, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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