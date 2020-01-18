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Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını bildirdi.

18.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:02

Tedavi gördüğü GATA'da hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'na eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi için Meclis Harekete geçti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Rahşan Ecevit'in defninin yarın gerçekleşeceğini, yasa teklifinin ise Meclisin ilk Genel Kurul toplantısında yasalaşacağını belirtti.

5 PARTİ ORTAK YASA TEKLİFİ SUNACAK

Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyetini göz önüne alarak bir çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkoç, "Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Rahşan Ecevit'in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığına sunuluyor. Defin, yarın gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek." ifadelerini kullandı.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Özkoç, merhume Ecevit için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacağını, daha sonra da Devlet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Rahşan Ecevit'in cenazesinin defniyle ilgili "vasiyetinin yerine getirilmesi" için parti gruplarıyla gereken görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

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