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Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

Mustafa Sarıgül'ün cenaze alanına gelişi Cenazenin başında bekleyenler Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın cenaze alanına gelişi Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi...

19.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:59
Mustafa Sarıgül'ün cenaze alanına gelişi
Cenazenin başında bekleyenler
Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın cenaze alanına gelişi
Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi
Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi
BBP Başkanı Mustafa Destici'nin cenaze alanına gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze alanına gelişi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cenaze alanına gelişi
Kocatepe Camisinden görüntü ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (1)
Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

Mustafa Sarıgül, Naci Bostancı, Rahşan Ecevit, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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