Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı (4)

Devlet Mezarlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesiCenaze aracının gelmesiRahşan Ecevit'in naaşının taşınmasıMezarlıktan görüntüDua yapılmasıRahşan Ecevit'in naaşının defnedilmesiBir vatandaşın ayağından yaralanmasıSağlık ekiplerinin müdahalesi ANKARA - Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedildi. (4) Kemal Kılıçdaroğlu
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, Güncel Kaynak: AA