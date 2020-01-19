Haberler » Güncel » Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

19.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:35Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor
Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. - ANKARA

Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  Metal işçileri Bursa'da miting düzenledi
16:05  Sırbistan'da Epifani Bayramı
16:00  Atık yağlar belediyeye teslim edildi
16:02  Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
15:57  Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya geldiler
19.01.2020 16:07:04