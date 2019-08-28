Haberler» Güncel» Haber

Rahul gandhi: keşmir, hindistan'ın iç sorunudur

Hindistanlı siyasetçi Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keşmir Hindistan'ın iç sorunu ve Pakistan'ın veya başka bir yabancı ülkenin buna müdahale etmesine gerek yok" dedi.

28.08.2019 16:42 Rahul gandhi: keşmir, hindistan'ın iç sorunudur
Hindistanlı siyasetçi Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keşmir Hindistan'ın iç sorunu ve Pakistan'ın veya başka bir yabancı ülkenin buna müdahale etmesine gerek yok" dedi.

Hindistan'a başbakanlık yapmış İndira Gandhi'in torunu olan Rahul Gandhi, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, "Cemmu ve Keşmir'de şiddet var. Şiddet var, çünkü terörizmin dünyadaki en büyük destekçisi olarak bilinen Pakistan tarafından başlatıldı ve desteklendi. Bu hükümete birçok konuda katılmıyorum. Ancak şunu açıkça belirteyim: Keşmir, Hindistan'ın iç sorunu ve Pakistan'ın veya başka bir yabancı ülkenin müdahale etmesine yer yok" ifadelerini kullandı.



Hindistan, Pakistan, Gandhi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Marmaris'te çevre ve deniz dibi temizliği
17:54   Çukurova Belediyeler Birliği Pozantı'da toplandı
17:54   Tarımsal üretici birlikleri'nden vali güzeloğlu'na destek ziyareti
17:54   Yemen hükümet güçleri Aden'de kontrolü sağladı
17:54   Vali Akbıyık, başarılı sporcuyu kabul etti
17:54   Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı
17:52   Bakan Kasapoğlu'dan yüzme öğrenen gençlere ziyaret