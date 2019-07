Rahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 4'üncüsü düzenlenen 'Rahvan At Yarışları'nda yaklaşık 100 at, 75 bin TL'lik para ödülü için yarıştırıldı.Çarşamba Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TSDF), Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen '4. Geleneksel Rahvan At Yarışları' kentteki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı alanında gerçekleştirildi.Yarışlara AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Atlı Kızak Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Rahvan At Yarışları'nda 12 ayrı alanda yarış düzenlendi. Yaklaşık 100 atın yarıştırıldığı etkinlikte, toplam 75 bin TL'lik para ödülü dağıtıldı. Gün boyunca süren koşular sonrası yarış, ödül töreninin ardından son bulacak.

- Samsun