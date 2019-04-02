Raif Eşkinat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Raif Eşkinat oldu. Vatan Partisi adayı Raif Eşkinat, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Raif Eşkinat ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Raif Eşkinat oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Raif Eşkinat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Raif Eşkinat, Eskişehir yarışında % 0,25 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Raif Eşkinat toplamda 1.354 adet oy sayısına ulaştı.

Raif Eşkinat Kimdir?

Raif Eşkinat, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Università Italiana per stranieri di Perugia'da lisans eğitimini tamamladı. Birçok şirkette yönetici ve genel müdürlük pozisyonunda yer alan Eşkinat, Vatan Partisi'nin Eskişehir İl Başkanlığı yaptı. Raif Eşkinat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.