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Raif İle Letafet Mudanya'da seyircisiyle buluştu

Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Bir Alaturka Hikâyet - Raif ile Letafet" adlı müzikli oyunu Mudanyalılarla buluşturdu.

13.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:00Raif İle Letafet Mudanya'da seyircisiyle buluştu

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Ekip Oyunu" ödülünün sahibi oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni dolduran tiyatro severlerden de tam not aldı.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Ekip Oyunu" ödülünün yanı sıra, oyuncularından Sinem Ünsal'la "Yılın En Başarılı Genç Kadın" ödülünü kazandıran "Raif ile Letafet" Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro severlerle buluştu. Cihangir Atölye Sahnesi'nin ilk profesyonel oyunu olan Kıvanç Kılınç'ın yazdığı, Muhammet Uzuner'in yönettiği oyun paranın ve gücün peşinde koşan Banker Veli, zenginlik ve güç peşindeki baba Müşerref ile kızı Letafet'in masum, romantik ancak parasız aşığı şair Raif döngüsündeki komik olayları aktarıyor. Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.


Üstün Akmen, Uğur Mumcu, Mudanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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