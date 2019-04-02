Raif Oktay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Çankırı belediye başkan adayı Raif Oktay oldu. İyi Parti adayı Raif Oktay, Çankırı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çankırı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Çankırı belediye başkan adayı Raif Oktay ile ilgili seçim sonuçları ve Çankırı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Çankırı belediye başkan adayı Raif Oktay oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çankırı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çankırı aday yarışı ve Çankırı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çankırı Seçim Bilgileri

Çankırı belediyesi için toplam sandık sayısının 160 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 160 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çankırı belediyesi için katılım oranının ise % 83,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çankırı toplam seçmen sayısının ise 51.963 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 43.286 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Raif Oktay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterilen Raif Oktay, Çankırı yarışında % 8,55 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Raif Oktay toplamda 3.579 adet oy sayısına ulaştı.

Raif Oktay Kimdir?

1946 yılında Çankırı Merkez'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı.1979 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Çankırı Belediye Başkanlığı için aday oldu ve Belediye Başkanı oldu.

İyi Parti Çankırı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.