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Raja Club Athletic, TP Mazembein'i İki Golle Geçiyor

Raja Club Athletic, 2019-20 Champions League ilk tur mücadelesinde TP Mazembein'i 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Raja Club Athletic, 2019-20 Champions League ilk tur mücadelesinde TP Mazembein'i 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Raja Club Athletic, TP Mazembein'i İki Golle Geçiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Türkiye Partisi, Spor

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