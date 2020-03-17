Raja Club Athletic, TP Mazembein'i İki Golle Geçiyor
Raja Club Athletic, 2019-20 Champions League ilk tur mücadelesinde TP Mazembein'i 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Raja Club Athletic, 2019-20 Champions League ilk tur mücadelesinde TP Mazembein'i 2-0 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Türkiye Partisi, Spor
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