AK Partili meclis üyeleri İBB'nin toplam borcunu açıkladı

23 Haziran seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında yaptığı sunumda, devraldığı belediyenin mali durumunu anlatması tartışma yarattı. İmamoğlu'nun İBB'nin borcuna ilişkin "Toplam yükümlülüğümüz 52 milyar Türk lirasına ulaşmaktadır." açıklaması sonrası AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. İBB'nin AK Partili meclis üyeleri tarafından hazırlanan 2019 Mayıs Faaliyet Raporu'na göre, belediyenin 2036 yılına kadar toplam 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira iç ve dış borcu bulunuyor.

YÜKLÜ BORÇ VE ENKAZ TARTIŞMASI

İmamoğlu'nun, "Mevcut 28,8 milyar lira gerçekleşmiş borcun yanı sıra; devam eden, ihalesi ve sözleşmesi yapılmış projelerden kaynaklanan yükümlülüklerle birlikte toplam yükümlülüğümüz 52 milyar Türk lirasına ulaşmaktadır. 8 Temmuz itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mali durumu, hali pür melali böyledir. İstanbul'un geleceği, hesap vermeye yanaşmayan yönetimlerce ipotek altına alınmıştır. Özetle ortada çok önemli, çok ciddi bir finansal sorun vardır." açıklaması sonrası "yüklü borç" ve "enkaz" tartışması çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira. İSKİ, İETT gibi kurumlar ve iştiraklerinin bütçesiyle birlikte bu rakam 58 milyar 801 milyon lirayı geçiyor. Bütçeye rağmen borç gösterilerek, "enkaz bırakılmış" iması AK Parti meclis üyelerinin tepkilerine neden oldu.

AK PARTİYE GÖRE BORÇ SÖYLENDİĞİ KADAR DEĞİL

AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan "2019 Mayıs Faaliyet Raporu" isimli 280 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borcu iddia edildiği kadar yüksek değil.

Kitapta yer alan bilgilere göre;

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

Kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış borç, sadece İBB'nin değil. Bu aynı zamanda hem İBB'nin hem İSKİ gibi kurumların hem de sayıları 30'u bulan iştiraklerinin borcu. Büyükşehir Belediyesinin, kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin 2019 yılı içerisinde ödemesi gereken borcu ise 2 milyar 136 milyon 335 bin 527 lira.

İBB ve şirketlerin 2020 ile 2024 arasında ödemesi gereken borç miktarı 16 milyar 259 milyon 346 bin 424 lira iken uzun vadeli borcu yani 2025 ile 2036 aralığında ödemesi gereken para miktarı ise 5 milyar 550 milyon lira.

KİTABA GÖRE İBB'NİN KURUMSAL TOPLAM BORCU 23,5 MİLYAR LİRA

Kitapta yer alan tablolara göre kurumsal olarak İBB'nin 12 milyar 776 milyon 897 bin 851 lira dış borcu, 10 milyar 748 milyon 533 bin 240 lira iç borcu bulunuyor. İBB bu yıl içinde 883 milyon 796 bin 541 lira dış, bir milyar 502 milyon 658 bin 845 lira iç borç ödemesi yapacak.

İSKİ'nin ise 212 milyon 437 bin 36 lira iç borcu var. İSKİ'nin bu yıl ödeyeceği miktar 14 milyon 477 bin 972 lira iken son ödemesini ise 2039 yılında yapacak. İştiraklerinin iç ve dış borç miktarı ise 208 milyon 643 bin 825 lira. Ayrıca alınan dış kredilerin de hangi yatırımlarda kullanıldığı ve geri ödemesine ilişkin bilgiler ise kalem kalem ayrı bir tabloda sunuluyor.