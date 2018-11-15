Rakamlarla Islam Slimani'den Gol Kaçırma Rekoru

Cezayirli yıldız tahmin edilenin aksine gol makinesi değil, gol kaçırma makinesi oldu...

SADECE 2 GOLÜ VAR

Slimani son 1.5 yılda Leicester City , Newcastle United ve Fenerbahçe formalarıyla ligde 29 maça çıktı. Tecrübeli forvet bu maçlarda 1155 dakika sahada kalırken sadece 2 gol atabildi.

BEKLENTİ DAHA BÜYÜK

Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 9 lig maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 24 şut gönderen Cezayirli forvet 1 gol bulabildi. Slimani'ye 4.5 milyon Euro ödenmesi de tabloyu daha kötü hale getiriyor.

PATLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani 'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

MAÇ 9

GOL 1

ASİST 0

ŞUT ORT. 2.6

İSA. ŞUT 1.1

BAŞ. PAS 23

PAS YÜZ. 78

TOP KAZ. 0.6

SLIMANI'NIN LİG PERFORMANSI

SEZON MAÇ GOL

2016-17 23 7

2017-18 16 1

2018-19 9 1. (Takvim)