Rakamlarla Islam Slimani'den Gol Kaçırma Rekoru

Cezayirli yıldız tahmin edilenin aksine gol makinesi değil, gol kaçırma makinesi oldu...
SADECE 2 GOLÜ VAR
Slimani son 1.5 yılda Leicester City
, Newcastle United ve Fenerbahçe
formalarıyla ligde 29 maça çıktı. Tecrübeli forvet bu maçlarda 1155 dakika sahada kalırken sadece 2 gol atabildi.
BEKLENTİ DAHA BÜYÜK
Slimani bu sezon Fenerbahçe'de 9 lig maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 24 şut gönderen Cezayirli forvet 1 gol bulabildi. Slimani'ye 4.5 milyon Euro ödenmesi de tabloyu daha kötü hale getiriyor.
PATLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani
'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.
BU SEZON NE YAPTI?
MAÇ 9
GOL 1
ASİST 0
ŞUT ORT. 2.6
İSA. ŞUT 1.1
BAŞ. PAS 23
PAS YÜZ. 78
TOP KAZ. 0.6
SLIMANI'NIN LİG PERFORMANSI
SEZON MAÇ GOL
2016-17 23 7
2017-18 16 1
2018-19 9 1. (Takvim)
Leicester City FC,Fenerbahçe
15 Kasım 2018 Perşembe 17:05