Haberler » Spor » Rakibi tarafından cinsel organını ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı - Spor

Rakibi tarafından cinsel organını ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı

Fransa amatör küme takımları Terville ve Soetrich arasında oynanan maçın ardından ilginç bir olay yaşandı. Soetrich takımının formasını giyen hırçın ve kızgın bir oyuncu, kavgayı ayırmak isteyen rakip futbolcunun cinsel organını ısırdı. Hastaneye kaldırılan futbolcuya 10 dikiş atılırken, hırçın oyuncu 5 yıl futboldan men cezası aldı.

19.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:34Rakibi tarafından cinsel organını ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı

'nın amatör küme takımları Terville ve Soetrich arasında oynanan maç sonrası iki takım oyuncusu arasında kavga çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN OYUNCUNUN CİNSEL ORGANINI ISIRDI

Terville takımından bir oyuncu, kavga eden oyuncuları ayırmaya çalışırken beklenmedik bir tepki gördü. Soetrich takımının formasını giyen hırçın ve kızgın bir oyuncu, kavgayı ayırmak isteyen oyuncunun cinsel organını ısırdı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun cinsel organını 10 dikiş atıldı.

6 AY MEN CEZASI ALDI

Geçen kasım ayında gelen olaydan sonra disiplin kurulu kararını vermeden önce uzman bir ekipten yardım istedi. Uzman ekibin verdiği rapor doğrultusunda rakibin cinsel organını ısıran Soetric takımının oyuncusuna 5 yıl futboldan men cezası verilirken, rakibinin cinsel organını ısırdığı oyuncunun kavgada rolü olduğu gerekçesi ile altı ay men cezası verildi.

1-1 berabere biten maç sonrası ev sahibi takımı Terville sezonun ilk puanının alırken, disiplin kurulu ev sahibi olarak yeterli güvenliği almadığı ve yöneticilerinin maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeni ile kulübe para cezası verdi.


Fransa, kavga, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:13:26