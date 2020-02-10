Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı

Coventry'nin 21 yaşındaki genç futbolcusu Callum O'Hare, Bolton futbolcusu Nsiala ile çarpıştı. Mücadelenin 56. dakikasında yaşanan çarpışma sonrası O'Hare kanlar içinde yerde kaldı. Kafasına bandaj sarılan O'Hare, sakatlığına rağmen kalan 34 dakikada sahada kaldı.

"YARIN SAHADAYIM"

Maçtan sonra kafasının son halini paylaşan genç futbolcunun alnına uzanan dev bir yarık olduğu görüldü. Tedavi altına O'Hare'nin başına tam 10 adet dikiş atıldı. O'Hare de sosyal medya hesabından "İyiyim, yarın sahadayım." paylaşımında bulundu.

(Skorer)