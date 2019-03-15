Rakip Fatih Karagümrük, Hedef İse Mutlak Galibiyet

Ligin ilk yarısında konuk Mümin Özkasap Stadı'nda konuk ettiği rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 16 Mart Cumartesi günü bu kez deplasmanda karşılaşacağı rakibini yine mağlup edip zirve yarışında umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçtiğimiz hafta oynanan Konya Anadolu Selçukspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Oğuzhan Yazıcı, Fatih Karagümrük maçında takımdaki alamayacak.

Kadayıfçılar, " Bizim Bu Takıma Olan İnancımız Tam"

Yarın saat 15.00'de deplasmanda karşılaşacakları Fatih Karagümrük A.Ş. maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Deplasmanda zor ve kritik bir maça çıkacağız. Ligin boyu kısaldıkça hem zirve yarışında, hem de alt sıralarda heyecanda daha da artıyor. Biz kendimize yakışan mücadeleyi gösterdiğimiz zaman bu lig de yenemeyeceğimiz takım olmadığını biliyoruz. Bizim bu takıma olan inancımız tam. Ligde son 8 haftaya giriyoruz. Bu süreçte yakalayacağımız galibiyetler serisinin bizi her geçen hafta hedefe daha da yakınlaştıracağını biliyoruz. Çünkü rakiplerimizde mutlaka bundan sonraki haftalarda puan veya puanlar kaybedecektir. Biz yeter ki galibiyetler serisini başlatalım. Yarın deplasmanda karşılaşacağımız Fatih Karagümrük maçında futbolcularımıza olan inancımız ve güvenimiz tam" diye konuştu.

Karşılaşmanın Hakemi Metehan Alpat

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yarın saat 15.00'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Fatih Karagümrük A.Ş maçını Metehan Alpat yönetecek. Alpat'ın yardımcılıklarını ise Mert Bulut ve Şeyhmus Baysal yapacaklar. Oğuzhan Aksu ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.

Kaynak: Bültenler