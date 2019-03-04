04 Mart 2019, 15:32
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Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı

Sakaryasporlu futbolcuları jiletlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, ifadesinin ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Rakip takım oyuncusuna maçta kesici aletle zarar vermekle suçlanan Amedspor'un kaptanı Mansur Çalar'a adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Diyarbakır Stadyumu'nda 2 Mart'ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar'ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROL UYGULAMASIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mansur Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek ifade verdi. Çalar, ifadesinde, elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkeme sevk edilen Çalar'a adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

Diyarbakır, Sakaryaspor, Mansur Çalar, Spor


YORUMLAR (15)
CENDERE: Bu futbolcunun vatandasligi elinden alinip acilen sınır dısı edilmeli
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MALKOÇOĞLU: Kılıçtan gecirecen bak bir daha yapiyormu o jiletide münhasır bir yerine koyacanki vagiltiyi gör o zaman..
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CUMALİ ARKADA : Hain meymenet siz arkadaki bayrağın anlamını bilen varmı..
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ÖLÜRÜM TÜRKİYEM : Bu adamlar kadar vatanına bayrağına düşman yoktur Allahin gazabı hainlerin üzerine olsun .
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12345: VAR İŞTE ELİNDE BİŞEY NİYE KİMSE BİŞEY YAPMIYOR İLLA BİRİSİ ÖLÜNCE Mİ HATA ETTİK DİCEKSİNİZ
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