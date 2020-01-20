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Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular

Sarayspor, Fair-Play hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.

20.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:09Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular
Sarayspor, Fair-Play hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.

Zonguldak'ta U-14 Ligi finalinde Sarayspor, Zonguldak Kömürspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından bir tarafta sevinç olurken bir tarafta üzüntüye boğuldu. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların göz yaşlarına hakim olamayarak yerde kaldı. Saraysporlu teknik heyet ve futbolcular Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak teselli etti. Ardından iki takım oyuncuları tribünlere koşarak kendilerine destek veren seyircileri alkışladı. Sarayspor'un bu Fair Play hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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