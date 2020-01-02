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Rakip takım hocasının taktik notlarını okumaya çalışan Mourinho sarı kart gördü

Southampton ve Tottenham arasında oynanan Premier Lig karşılaşmasına Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Tottenham'ın Portekizli hocası Mourinho, karşılaşma devam ederken Southampton'ın teknik direktörünün yazdığı notu okumaya çalıştı. Hakem Mourinho'nun bu davranışını sarı kartla cezalandırdı.

02.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:36

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Danny Ings'in kaydettiği golle 1-0 kaybeden Tottenham'da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Jose Mourinho'nun gelişinden sonra çıkışa geçen İngiliz ekibi deplasmanda Southampton'a kaybederek haftayı 30 puanla 6. sırada tamamladı.

3 puanın kaybedildiği maça damga vuran olay ise Jose Mourinho'nun rakip takım hocasına yönelik hareketi oldu.

RAKİP TAKIM HOCASININ TAKTİK NOTLARINI OKUMAYA ÇALIŞTI

Yedek kulübesindeki ilginç tavırlarıyla bilinen Jose bu kez de Southampton yardımcı antrenörünün taktik notlarını okumaya çalıştı.

Rakip takımın yedek kulubesine doğru yönelen ve meslektaşlarının notlarını okumaya çalışan tecrübeli teknik adamın hareketi kameralara takıldı.

Yaşanan bu ilginç anların ardından yardımcı hakemin uyarısıyla kenara gelen hakem Mike Dean, Jose Mourinho'ya sarı kart gösterdi.

"BİR APTALA KARŞI KABA DAVRANDIM"

Konuyla alakalı maç sonunda açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Gördüğüm sarı kart doğruydu çünkü kaba davrandım. Ama bir aptala karşı kaba davrandım" sözleriyle dikkat çekti.

Rakip takım hocasının taktik notlarını okumaya çalışan Mourinho sarı kart gördü

Jose Mourinho, Southampton, Tottenham, Spor


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