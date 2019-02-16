Rakip Takıma Küfreden Luyindama, Eski Kulübüne Para Cezası Yedirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, eski takımı Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası rakip takım aleyhine yaptığı tezahüratın cezası belli oldu.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu Temyiz Uyuşmazlıkları Komitesi (KBVB), Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Christian Luyindama'nın rakip takım aleyhine tezahüratları nedeniyle Standard Liege'e 5.000 Euro para cezası verdi.

CEZAYI KULÜBÜNE KESTİLER

Luyindama, Belçika Futbol Federasyonu'na bağlı olmadığı gerekçesiyle kovuşturulmaya dahil olmadı ve ceza almadı fakat eski kulübü Standard Liege cezadan kurtulamadı.

Standard Liege'den yapılan açıklamada, "Son derece abartılı ve kabul edilemez bir tezahürat." ifadelerine yer veirldi.