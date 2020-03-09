Rakip taraftarlar, Portuguesa'nın soyunma odasını bastı ve teknik ekibe saldırdı
Brezilya Carioca Serie A'da deplasmanda karşılaştığı Cabofriense'yi 4-1 mağlup eden Portuguesa'nın soyunma odası, rakip takım taraftarlarınca basıldı ve korkunç görüntüler ortaya çıktı.
09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Brezilya Carioca Serie A'da Portuguesa, deplasmanda karşılaştığı Cabofriense'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.
Oldukça gergin geçen mücadele sonrasında galip gelen ekibin soyunma odası rakip takım taraftarlarınca basıldı. Takımın teknik sorumluları ağır bir saldırıya uğradı ve yaralandılar. Cabofriense taraftarları sadece bununla sınırlı kalmayıp Portuguesa'nın takım otobüsüne de saldırdılar.
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLİP, YAYIN GELİRLERİNE EL KONULDU
Portuguesa Kulübü, yaşanan korkunç anlara ilişkin fotoğrafları ise Twitter hesabından paylaştı.
Yaşanan olaylar sonrasında Cabofriense sonraki maçlar adına seyircisiz oynama cezası alırken yayın gelirlerine de el konuldu.
Etiketler : İtalya Serie A, Brezilya, Spor
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