Rakiplerini Geride Bırakarak Mahallesine Muhtar Oldu

Kaynak: AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde, ev hanımı Gülay Çetin, birisi kadın, 6 rakibini geride bırakarak muhtarlık seçiminin galibi oldu.İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki, 2 çocuk sahibi Gülay Çetin, biri kadın 6 rakibiyle yarıştı. Çetin, 430 seçmeni bulunan Türkbahçe Mahallesi'nde 76 oy alarak gelecek 5 yıl için muhtarlığa getirildi.Lise mezunu Çetin, seçimlere giderken en büyük desteği bir kurumda güvenlikçi olarak çalışan eşi ile yakınlarından gördüğünü söyledi.Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesine hizmet için gönüllü olduğunu ve kazandığını belirtti.Gülay Çetin, mahallenin mera yolunu açtırmak istediğini kaydetti.Mahallede bulunan yaklaşık 3 bin civarındaki yabani zeytin ağaçlarının üretime kazandırılması için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüyle görüşeceğini aktaran Çetin, taziye evi, oyun parkının yenilenmesi, parke taşı döşenmesi gibi sorunları sırayla çözeceklerini söyledi.Mahalle halkına kendisini destekledikleri için teşekkür eden Çetin, "Oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Ben yok, biz varız. Hep birlikte mahallemizi güzelleştireceğiz." dedi.