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Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic, geleceğiyle ilgili kararı vereceğini söyledi. Rakitic, "Ben patates torbası değilim. Geleceğimle ilgili kararı ben vereceğim" ifadelerini kullandı.

13.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:33

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona 'da forma giyen Ivan Rakitic, sezon başında kendisini göndermek isteyen kulübünü eleştirdi.

Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi.

"BEN PATATES TORBASI DEĞİLİM"

Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.

Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.

Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.

Rakitic’ten Barcelona’ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim

Kaynak: AA

Etiketler: Mundo Deportivo, Ivan Rakitic, Barcelona, La Liga, Spor
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Yorumlar (1)
LALA:Bu adam en iyi oyunculardan kıymeti bilinmesi lazım
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