Haberler » 3. Sayfa » Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu - Haberler

Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu

Terör örgütü DEAŞ'ı anlaşmalı şekilde Rakka'dan çıkaran terör örgütü PKK/YPG, Rakka'yı ve Haseke'yi terör üssü olarak kullanmaya devam ediyor.

10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:42Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu
Terör örgütü DEAŞ'ı anlaşmalı şekilde 'dan çıkaran terör örgütü PKK/YPG, Rakka'yı ve Haseke'yi terör üssü olarak kullanmaya devam ediyor.

ABD'nin desteğiyle Fırat'ın doğusunu işgal eden, bölge halkına zorla askere alma, zorunlu göç, demografik değişim gibi çeşitli zulümler uygulayan PKK/YPG mensubu teröristler, özellikle Rakka ve Haseke'de hazırladıkları bombalı araçlarla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgesindeki sivillere ve askeri kontrol noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik kaynakları, sivillere karşı yapılan saldırılarda kullanılan bombalı araçların terör örgütü PKK/YPG tarafından Rakka ve Haseke'de hazırlandığını tespit etti. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı araç saldırılarının artması sebebiyle yol kontrol noktalarındaki çalışmalarını genişleten Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu 4 kahraman Türk askeri şehit oldu. Tüm dünyaya DEAŞ ile mücadele ettiği algısını yaymaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ sonrasında DEAŞ'ın kullandığı terör yöntemlerini Fırat'ın doğusunda birebir uygulayarak tüm bölgeye terör ihraç etmeyi sürdürüyor. - ANKARA

Rakka, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:45  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın toplantısında konuştu-Detay -Ham görüntü FTP... - Haberler
12:44  Düzce'de polisten torbacı operasyonu - Haberler
12:43  Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haberler
12:41  Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa beraat - Haberler
12:38  Muhtarlardan Başkan Bulut'a destek - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
11:27  Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Haberler
11:05  Trump'ı protesto etmek için elindeki silahla köprüyü kapatan adamın 6 yıl hapsi istendi - Haberler
10:56  ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu - Haberler
10.01.2020 12:52:43